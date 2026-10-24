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Dışişleri, Yunanistan'dan Batı Trakya'da seçilmiş müftülerin tanınmasını istedi

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Dışişleri, Yunanistan'dan Batı Trakya'da seçilmiş müftülerin tanınmasını istedi
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Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarına Batı Trakya'daki Türk azınlığın seçtiği müftülerin tanınması çağrısında bulundu. Atina'nın Gümülcine ve İskeçe'ye 'sözde müftüler' atamasının ardından Bakanlık, azınlığın seçtiği İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa'yı tanımaya çağırdı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarına bir çağrı yaparak, Batı Trakya'daki Türk azınlığın seçtiği müftülerin tanınmasını istedi. Açıklamada, Atina'nın Gümülcine ve İskeçe'ye "sözde müftüler" atayarak bu bölgede, "din özgürlüğünü gözardı ettiği" kaydedildi."Yunanistan makamlarını, Azınlığın seçtiği meşru Müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.Gelişme Yunanistan hükümetinin Gümülcine ve İskeçe müftülüklerine beş yıl için yaptığı atamalar sonrası geldi.Ocak ayında da Dimetoka Müftülüğü'ne atama yapılmıştı.Bu bölgedeki azınlık İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa'yı müftü olarak seçmişti.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bir mesajla, Yunanistan'a Lozan Barış Antlaşması'na uyma çağrısı yaptı.Kurtulmuş, "Bir toplumun, ibadetlerini ve dini temsilcilerini devlet eliyle belirlemeye kalkışmak, ne hukuka ne de demokrasinin temel ilkelerine sığar" ifadelerini kullandı.Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, 23 Ekim'de "Ülkemiz Yunanistan'a diğer tanınmış dinler kendi dini liderlerini belirleyebilirken bizim müftülerimizin devlet tarafından atanması açık bir çifte standart ve ayrımcılıktır" dedi.Açıklamada "Seçilmiş müftülerimiz İbrahim Şerif ile Mustafa Trampa'yı resmen tanımaya çağırıyoruz" denildi.Oda TV'ye konuşan Mustafa Trampa, "Devletler çatısı altında yaşayan azınlıklara nasıl haklar veriyorsa biz de bunu istiyoruz" dedi.Batı Trakya olarak adlandırılan bölge, Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç şehirlerini kapsıyor. Burada yaklaşık 150 bin civarında Müslüman Türk azınlık yaşıyor.Başmüftülük seçimleriyle ilgili durum, Türkiye ile Yunanistan arasında tartışmalı konular arasında yer alıyor.Türkiye, Batı Trakya'da başmüftünün seçimle değil, atanarak gelmesine tepki gösteriyor. Lozan da dahil bu konuyu içeren uluslararası antlaşmalara göre başmüftünün yetki alanı içindeki Müslümanların oylarıyla seçilmesi gerektiğini savunuyor.Yunanistan 1985 yılına kadar seçim sistemini uygulamış olsa da bu tarihten sonra başmüftüyü atamaya başladı.Yunanistan Batı Trakya'daki Müslüman azınlığı, resmen bir Türk azınlığı olarak tanımıyor.

BBC
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