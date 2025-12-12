Haberler

Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentindeki Chornomorsk Limanı'nda düzenlediği saldırıda bir Türk yük gemisi de vuruldu. Saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırıda zarar gören vatandaşımız bulunmuyor, personeller ve tır şoförleri tahliye edildi." denildi.

  • Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı gemi hasar gördü.
  • Saldırıda zarar gören Türk vatandaşı bulunmuyor ve gemideki personel tahliye edildi.
  • Odessa Başkonsolosluğu gelişmeleri takip ediyor ve vatandaşlara destek sağlıyor.

Ukrayna'nın Odessa kentinde Türk gemisine Rusya'nın düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırıda zarar gören vatandaşımız bulunmuyor, personeller tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA TÜRK GEMİSİ VURULDU

Rusya ve Ukrayna savaşında gerilim tavan yaptı. Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentindeki Chornomorsk Limanı'na saldırı düzenledi. Saldırı da bir Türk gemisi de vuruldu. Gemide yangın çıktı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na yönelik olarak bugün (12 Aralık) düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir.

"PERSONELLER TAHLİYE EDİLDİ, ZARAR GÖREN VATANDAŞIMIZ YOK"

İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır.

Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz'de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz."

title