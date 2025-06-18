Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu ve iş birlikçileri adil şekilde yargılanmalı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ınTürkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımları hakkında açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK ASILSIZ İFTİRALAR VE ALÇAKÇA YALANLARDAN İBARETTİR"

"İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir. İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir.

"SOYKIRIM SUÇLAMASIYLA YARGILANMAKTA OLAN NETANYAHU'DUR"

Netanyahu'nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir. İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir.

"NETANYAHU VE İŞ BİRLİKÇİLERİNİN ADİL BİÇİMDE YARGILANMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

İsrail'in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz."

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılana açıklama şu şekilde;