Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu ve iş birlikçileri adil şekilde yargılanmalı

Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu ve iş birlikçileri adil şekilde yargılanmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ınTürkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımları hakkında açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK ASILSIZ İFTİRALAR VE ALÇAKÇA YALANLARDAN İBARETTİR"

"İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir. İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir.

"SOYKIRIM SUÇLAMASIYLA YARGILANMAKTA OLAN NETANYAHU'DUR"

Netanyahu'nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir. İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir.

"NETANYAHU VE İŞ BİRLİKÇİLERİNİN ADİL BİÇİMDE YARGILANMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

İsrail'in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz."

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılana açıklama şu şekilde;

Dışişleri: Netanyahu ve iş birlikçileri adil şekilde yargılanmalı

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

Milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Manchester United satışa koydu! Altay Bayındır'a Türkiye'den sürpriz talip

Manchester United satışa koydu! Altay'a Türkiye'den sürpriz talip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.