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Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
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Şırnak’ın İdil ilçesinde otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

  • Şırnak'ın İdil ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
  • Kazada yaralanan T.S. Cizre Devlet Hastanesinde, B.E. ise İdil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
  • Durumu kritik olan yaralı H.K. ambulans uçakla Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şırnak’ın İdil ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin istikametinden Cizre yönüne gitmekte olan ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İdil'e bağlı Köyceğiz köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 3'ü kadın toplam 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan T.S. ve H.K. ambulansla Cizre Devlet Hastanesine; S.S., H.K. ve B.K. ise İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan T.S. Cizre'de, B.E. ise İdil'de doktorların yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri yapılmak üzere Şırnak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan diğer kişilerden S.S.'nin Cizre Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alındığı, durumu kritik olan H.K.'nin ise ambulans uçakla Şanlıurfa'ya sevk edildiği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan diğer yaralı H.K. ise taburcu edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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