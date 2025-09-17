Dışişleri Bakanlığı'ndan Süveyda Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye; toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.