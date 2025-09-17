Dışişleri Bakanlığı'ndan Süveyda Açıklaması

Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Süveyda bölgesindeki istikrarın sağlanması ve çatışmaların önlenmesi için açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşıladı ve Türkiye'nin bu yöndeki destek çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye; toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
