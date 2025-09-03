Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki Toprak Kaymasına Başsağlığı Mesajı
Sudan'ın Orta Darfur eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan'da meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Sudan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya