Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki Toprak Kaymasına Başsağlığı Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'ın Orta Darfur eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan'da meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Sudan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Pakistan'da askeri tesise bombalı saldırı: 6 asker hayatını kaybetti

Askeri tesise gizlice girip katliam yaptılar: Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 saat planlanan program 3 dakika sürdü, moderatör ne yapacağını şaşırdı

2 saat planlanan program 3 dakika sürdü, moderatör bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.