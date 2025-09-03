Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki Toprak Kaymasına Başsağlığı Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan'da meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Sudan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.