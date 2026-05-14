Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak, bu tür eylemlerin bölgedeki gerilimi artırabileceğine dikkat çekti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
