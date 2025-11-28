Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Beyt Cin kasabasına düzenlediği saldırıları kınayarak, Suriye'nin egemenliğine yapılan ihlallere dikkat çekti ve uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık'ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye'nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir. İsrail, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır. Suriye hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail'in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
