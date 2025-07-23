Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria İlhakına Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria İlhakına Tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde oylanan Batı Şeria'nın ilhakı talep eden karara uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu belirterek, bu teşebbüslerin barış sürecine yönelik provokatif adımlar olduğunu ifade etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde oylanan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın uluslararası hukuk bakımından geçersiz olduğu vurgulanarak, "Herhangi bir hukuki geçerliliği bulunmamaktadır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Meclisi'nde oylanan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karar, uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Batı Şeria, Filistin toprağıdır ve 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındadır. İsrail'in ilhak yönündeki her türlü teşebbüsü, barış çalışmalarını baltalamayı hedefleyen gayrimeşru ve provokatif çabalardan ibarettir. Netanyahu hükümetinin şiddet politikaları ve hukuksuz eylemlerle ayakta kalma çabaları her geçen gün yeni krizlere yol açmakta; uluslararası düzene ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Soykırımcı İsrail'in saldırganlığına karşı gecikmeksizin bağlayıcı ve caydırıcı önlemler alınmalı; uluslararası sistemin hukuki ve ahlaki yükümlülükleri etkin bir biçimde yerine getirilmelidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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