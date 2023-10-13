Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu

Dışişleri Bakanlığı, İsrail- Filistin savaşında yaşanan son gelişmeler neticesinde Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan'ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır" denildi. - ANKARA