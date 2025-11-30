Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " Karadeniz'de Gambiya bayraklı 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Karadeniz açıklarında dün akşam saatlerindeyken isabet alan "Virat" ismli petrol gemisine sabah saatlerinde de insansız deniz araçlarıyla saldırılmıştı. Yabancı menşeli gemide bulunan personeller tahliye talebini reddetmişti.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA: ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanı Keçeli, Karadeniz'de iki ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Keçeli, " Karadeniz'de Gambiya bayraklı 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde Karadeniz açıklarında, Rusya'nın "Gölge Filosu"na ait KAIRO ve VIRAT adlı iki 2 tanker gemisi saldırıya uğramıştı.

Saldırının Ukrayna güvenlik servisi ve Ukrayna donanmasının ortak operasyonuyla düzenlendiği duyurulmuştu.