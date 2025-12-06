Gazze'deki duruma ilişkin 8 ülkenin dışişleri bakanlarından ortak açıklama

TÜRKİYE, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasına ilişkin açıklamalarından endişe duyduğunu bildirdi.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Gazze'deki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı. İsrail'in Gazze sakinlerini Mısır'a nakletmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasıyla ilgili beyanlarından derin endişe duyduklarını belirten bakanlar, Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimlerini kesinlikle reddettiklerini vurguladı.

Bakanlar, Trump'ın bölgede barışı sağlama konusundaki kararlılığını takdirle karşıladıklarını ifade ederek, güvenlik ile barışı sağlamak ve bölgesel istikrarın temellerini sağlamlaştırmak için 'Trump Planı'nın gecikme veya herhangi bir engellemeye maruz kalmadan tam uygulanmasının önemine değindi. Dışişleri bakanları, ülkelerinin, BMGK'nin 2803 sayılı kararı ve ilgili tüm BMGK kararlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak ve uluslararası meşruiyet ile iki devletli çözüme uygun olarak adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması için elverişli zemini oluşturmak amacıyla ABD ve ilgili tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla çalışmaya ve koordinasyona devam etmeye hazır olduklarını kaydetti. Açıklamada, bu çabanın uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüme uygun olarak, 4 Haziran 1967 sınırları içinde, Gazze ile Batı Şeria'daki işgal altındaki topraklar da dahil olmak üzere, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açması gerektiği aktarıldı.