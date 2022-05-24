Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'e bir rest daha: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'e bir rest daha: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail ziyaretleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecine ilişkin "İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli, somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz" dedi. Bakan ayrıca iki ülkeden birer heyetin Ankara'ya geleceğini ve yarın bir toplantı yapılacağını söyledi.
Resmi temaslar için İsrail'e oradan da Filistin'e geçecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ABD ile F-16 sürecinin normal seyrinde ilerlediğini söyledi.
Türkiye'nin teröre destek verdiği için NATO üyeliği başvurusuna karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'le ilgili de konuşan Bakan,"İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli, somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara'ya geleceğini açıkladı. Yarın yapılacak toplantıda Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bir masada bir araya gelecek.
Çavuşoğlu, NATO genel sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantı da yapılabileceğini belirtti.Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 'den böyle bir teklif geldiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı son açıklamada, "Türkiye ile masaya oturmamız ve endişelerini gidermemiz gerekli, bunu başaracağımıza güveniyorum" ifadelerini kullandı.