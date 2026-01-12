Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi, ilerleyen dönemde yapılacak olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
