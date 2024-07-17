Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Nijer'de ortak çalışma toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Nijer'de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, MİT Başkanımız İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanımız Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcımız Özgür Volkan Ağar ile birlikte Niamey'de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı" denildi.