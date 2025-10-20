Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Yunanistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Yunanistanlı Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile Lüksemburg'da görüştü.

