Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Yunanistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile Lüksemburg'da görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya