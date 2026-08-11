Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı