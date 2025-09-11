Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'da Antonio Tajani ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'nın Roma kentinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefiyle yapılan görüşmeden görüntüler paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya