Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Görüşmelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü zirvesi için Doha'da Katar, Mısır, Irak ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan toplantının ardından, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
