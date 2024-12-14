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Hakan Fidan, Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı. Bakan Fidan'ın zirve kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Ürdün'ün Akabe kentinde, Suriye'de yaşanan son durumu ele almak üzere toplantı gerçekleştirildi. Kritik toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

BAKAN FİDAN, SURİYE ZİRVESİNDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşananlar nedeniyle diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen Suriye Konulu Toplantıya katıldı.

Toplantıya Ürdün'ün daveti üzerine Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları katıldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de zirvede yer aldı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPACAK

Suriye'deki mevcut durumun görüşüleceği toplantıda geçiş döneminde uluslararası toplumun sağlayabileceği destek ele alındı. Öğle saatlerinde başlayan toplantı kapsamında Bakan Fidan ikili görüşmeler de yapacak.

Hakan Fidan, Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Evet tek derdiniz de Kürtler hiçbir hak sahibi olmasın.

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Haber Yorumlarımehmet istek:

suriyeni geleceği belli taliban elkaide ile şerat devleti kurmak şimdiden sokaklarda insanları dövmeye başlamışlar basşkan olan zat kadınlara başını örtün diye uyarıyıor. özgür suriye gitti terör suriyesi geldi

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