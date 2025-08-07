Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Terörle mücadele ve İsrail'in bölgede yarattığı tehditlerin masaya yatırıldığı görüşme kadar, Fidan'ın Şam sokaklarında ilerleyen konvoyuna ait görüntüler de büyük yankı uyandırdı ve ziyarete sembolik bir anlam kattı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Terörle mücadele ve ikili iş birliği konularının ele alındığı görüşme öncesi Bakan Fidan'ın Şam'daki konvoyuna ait görüntüler ise kısa sürede gündem oldu.

GÜVENLİK, İSTİKRAR VE YENİDEN İMAR SÜRECİ MASADA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre; görüşmelerde özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan Türkiye'nin milli güvenlik endişeleri, DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadele ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması öncelikli başlıklar olarak ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

İSRAİL'E GÖZDAĞI

Ayrıca, İsrail'in bölgede artan tehdit oluşturucu eylem ve söylemlerinin de gündeme geldiği öğrenildi. Türkiye'nin, bu süreçte Suriye'nin istikrarına hizmet edecek ortak menfaatler doğrultusunda iş birliğini artırma kararlılığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

SURİYELİ MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

CNN Türk muhabiri Doğa Başak Öztürk'ün aktardığına göre; Bakan Fidan'ın Şam'daki temasları kapsamında Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan eş-Şeybani ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

KONVOY GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Bakan Fidan'ın Şam sokaklarında ilerleyen resmi konvoyuna ait görüntüler, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Fidan'ın Suriye'ye yaptığı bu üst düzey ziyaret, Türkiye-Suriye ilişkilerinde diyalog zeminini güçlendiren adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Olgun Kızıltepe
