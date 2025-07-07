Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS Zirvesi'nde 'Çevre, COP 30 ve Küresel Sağlık' Oturumuna Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde 'Çevre, COP 30 ve Küresel Sağlık' oturumunda konuşma yaptı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.
'ÇEVRE, COP 30 VE KÜRESEL SAĞLIK' OTURUMUNA KATILDI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve kapsamında 'Çevre, COP 30 ve Küresel Sağlık' oturumuna katılarak konuşma yaptı.
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, BRICS Zirvesi marjında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü.
Haber: Ankara,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya