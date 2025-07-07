Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS Zirvesi'nde 'Çevre, COP 30 ve Küresel Sağlık' Oturumuna Katıldı

'ÇEVRE, COP 30 VE KÜRESEL SAĞLIK' OTURUMUNA KATILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve kapsamında 'Çevre, COP 30 ve Küresel Sağlık' oturumuna katılarak konuşma yaptı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, BRICS Zirvesi marjında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü.

Haber: Ankara,