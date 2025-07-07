Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS Zirvesi'nde 'Çevre, COP 30 ve Küresel Sağlık' Oturumuna Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde 'Çevre, COP 30 ve Küresel Sağlık' oturumunda konuşma yaptı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.

'ÇEVRE, COP 30 VE KÜRESEL SAĞLIK' OTURUMUNA KATILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve kapsamında 'Çevre, COP 30 ve Küresel Sağlık' oturumuna katılarak konuşma yaptı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, BRICS Zirvesi marjında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı

Şehitlerimizle ilgili kahreden detay! Gece yarısı özel ekip getirilmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.