Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan: İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor

Haberler.com yayınına katılan Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan, ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşı değerlendirdi. Aslan, İsrail'in çatışmayı genişletmek istediğini, Trump'ın ise istemediği bir savaşın içine girmiş olabileceğini söyledi. Türkiye için en büyük riskin milyonlarca İranlı göçmen olabileceğini belirten Aslan, İran'da kısa vadede rejim değişikliği beklemediğini ifade etti.

"SAVAŞIN UZAMASI ABD İÇİN EKONOMİK BASKI OLABİLİR"

Savaşın ekonomik boyutuna dikkat çeken Aslan, İran'ın çatışmanın uzamasını bir strateji olarak kullanabileceğini söyledi. Aslan'a göre savaşın uzaması ABD için ciddi finansal maliyetler doğurabilir ve İran bu durumu Washington yönetimine karşı bir baskı unsuru olarak değerlendirebilir. Bununla birlikte Aslan, mevcut tabloya bakıldığında savaşın çok uzun süreli olacağını düşünmediğini ifade etti.

"TRUMP İSTEMEDİĞİ BİR SAVAŞIN İÇİNE GİRDİ"

ABD iç politikasının da savaş kararlarında etkili olduğunu belirten Aslan, Donald Trump'ın aslında istemediği bir savaşın içine girmiş olabileceğini savundu. Aslan, Trump'ın operasyon nedeniyle pişmanlık duyabileceğini ve bu süreçten çıkabilmek için "onurlu bir geri çekilme" arayabileceğini dile getirdi. Çin ve Rusya'nın ise doğrudan savaşa dahil olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

"İSRAİL SAVAŞI BÖLGEYE YAYMAK İSTİYOR"

Bölgedeki stratejik hedeflere de değinen Aslan, İsrail'in çatışmanın kapsamını genişletmek isteyebileceğini öne sürdü. İsrail istihbaratının İran içinde oldukça güçlü bir faaliyet yürüttüğünü belirten Aslan, Tel Aviv yönetiminin İran ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştığını iddia etti. Ayrıca ABD'nin bölgedeki enerji kaynakları ve nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolünü Çin'e kaptırmak istemediğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN EN BÜYÜK RİSK GÖÇ DALGASI"

Türkiye açısından olası sonuçlara da değinen Aslan, savaşın büyümesi halinde milyonlarca İranlının Türkiye'ye yönelme ihtimaline dikkat çekti. Bu durumun Türkiye için ciddi ekonomik ve sosyal yük oluşturabileceğini belirten Aslan, İran'da kısa vadede bir rejim değişikliği beklemediğini ifade etti.