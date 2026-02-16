Haberler

Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 gündür bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan otomobilin içinden ceset çıktı.

  • Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir dinlenme tesisinin otoparkında 11 Şubat Çarşamba gününden bu yana park halinde bulunan bir otomobilin arka koltuğunda Mehmet Evirgen (45) isimli şahsın cansız bedeni bulundu.
  • Şahsın hayatını 5 gün önce kaybettiği tespit edildi ve ölüm nedeni için cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
  • Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir dinlenme tesisinin otoparkında 11 Şubat Çarşamba gününden bu yana park halinde bulunan bir otomobilin durumundan şüphelenen tesis görevlileri, durumu jandarmaya bildirdi.

İTFAİYE KAPILARI AÇTI, İÇERİDEN CESET ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler camları filmi olan aracın telefonla aradıkları sahibine ulaşamayınca itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak aracın kapılarını açtı. Jandarma ekipleri aracın sahibi olan Mehmet Evirgen (45) isimli şahsın cansız bedenini otomobilin arka koltuğunda buldu.

Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Şahsın hayatını 5 gün önce kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri araçta detaylı bir inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Antalya-Konya yolunu su bastı

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından birisi
Hollandalı Bakan'dan çarpıcı iddia: F-35'lerin yazılımı kırılabilir

Dünyanın en pahalı savaş uçakları için çarpıcı iddia
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar