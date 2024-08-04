Devlet kadrolarında kota Bangladeş'i karıştırdı! Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 12 can kaybı

Bangladeş'te üniversite öğrencileri, Yüksek Mahkeme'nin 1971'deki kurtuluş hareketine katılanların soyundan gelenlere devlet kadrolarının yaklaşık üçte birini ayıran kuralı yeniden yürürlüğe koymasının ardından, 1 Temmuz'dan bu yana devlet memurluğu kotalarının kaldırılması talebiyle ülke genelinde protesto gösterileri düzenliyor.

"SAVAŞMAYA HAZIR OLUN" ÇAĞRISI

Yüksek Mahkeme'nin Haziran ayında aldığı kararın ardından, devlet işlerinin yüzde 56'sı artık "özgürlük savaşçılarının" çocukları ve torunları, kadınlar ve "geri kalmış bölgelerden" gelenler de dahil olmak üzere belirli gruplara ayrılmış durumda.

Ülke çapındaki sivil itaatsizlik eylemlerinin en önemli isimlerinden biri olan Asıf Mahmud, destekçilerinden "savaşmaya hazır olmalarını" istedi. Mahmud Pazar günü Facebook'ta "Bambu sopaları hazırlayın ve Bangladeş'i özgürleştirin" diye yazdı. Protestolar, yaklaşık 170 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesinde giderek daha geniş bir hükümet karşıtı harekete dönüştü.

ÇATIŞMALARDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını talep eden on binlerce gösterici polis ile çatıştı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken en az 12 kişinin öldüğü ve çok sayıda insanın yaralandığı belirtildi.

Hasina, ulusal güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda sokaklarda protesto yapanlar öğrenci değil, ulusu istikrarsızlaştırmak isteyen teröristlerdir. Vatandaşlarımıza bu teröristleri güçlü bir el ile bastırmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Mobil operatörler, hükümetin son protestolar sırasında ikinci kez yüksek hızlı internet hizmetlerini kapattığını, sosyal medya platformları Facebook ve WhatsApp'a geniş bant bağlantılar üzerinden bile erişilemediğini duyurdu.