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Devlet kadrolarında kota Bangladeş'i karıştırdı! Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 12 can kaybı

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Bangladeş'te üniversite öğrencileri, 1971'deki kurtuluş hareketine katılanların soyundan gelenlere devlet kadrolarının üçte birini ayıran kuralın yeniden yürürlüğe girmesini protesto ediyor. Yüksek Mahkeme'nin Haziran ayında aldığı karar sonrası devlet işlerinin yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılmış durumda. Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını talep eden göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda en az 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bangladeş'te üniversite öğrencileri, Yüksek Mahkeme'nin 1971'deki kurtuluş hareketine katılanların soyundan gelenlere devlet kadrolarının yaklaşık üçte birini ayıran kuralı yeniden yürürlüğe koymasının ardından, 1 Temmuz'dan bu yana devlet memurluğu kotalarının kaldırılması talebiyle ülke genelinde protesto gösterileri düzenliyor.

"SAVAŞMAYA HAZIR OLUN" ÇAĞRISI

Yüksek Mahkeme'nin Haziran ayında aldığı kararın ardından, devlet işlerinin yüzde 56'sı artık "özgürlük savaşçılarının" çocukları ve torunları, kadınlar ve "geri kalmış bölgelerden" gelenler de dahil olmak üzere belirli gruplara ayrılmış durumda.

Devlet kadrolarında kota Bangladeş'i karıştırdı! Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 12 can kaybı

Ülke çapındaki sivil itaatsizlik eylemlerinin en önemli isimlerinden biri olan Asıf Mahmud, destekçilerinden "savaşmaya hazır olmalarını" istedi. Mahmud Pazar günü Facebook'ta "Bambu sopaları hazırlayın ve Bangladeş'i özgürleştirin" diye yazdı. Protestolar, yaklaşık 170 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesinde giderek daha geniş bir hükümet karşıtı harekete dönüştü.

Devlet kadrolarında kota Bangladeş'i karıştırdı! Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 12 can kaybı

ÇATIŞMALARDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını talep eden on binlerce gösterici polis ile çatıştı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken en az 12 kişinin öldüğü ve çok sayıda insanın yaralandığı belirtildi.

Devlet kadrolarında kota Bangladeş'i karıştırdı! Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 12 can kaybı

Hasina, ulusal güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda sokaklarda protesto yapanlar öğrenci değil, ulusu istikrarsızlaştırmak isteyen teröristlerdir. Vatandaşlarımıza bu teröristleri güçlü bir el ile bastırmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Mobil operatörler, hükümetin son protestolar sırasında ikinci kez yüksek hızlı internet hizmetlerini kapattığını, sosyal medya platformları Facebook ve WhatsApp'a geniş bant bağlantılar üzerinden bile erişilemediğini duyurdu.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

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Yorumlar (5)

Mengele:

Türkiyede kota yokmu var AKP li isen is bulursun chp li dem li iyibparti kötü parti bunlar is bulamaz

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Hsn:

CHP'li belediyelerde akpartililer çalışıyor değil mi hiç işten çıkarmadılar,biraz adaletli konuşun konuşacaksanız torpilsiz iş dönmüşmü 100senedir Türkiyede

yanıt81
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Erkan Arslan:

UZUN ADAMLA örnek Aldigimiz ülkeler Arasinda

67
48
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Doğrucu Mahmut:

Torpilin,adam kayırmacılığın hepsi milletin hakkını yemektir.Bu şekilde yerleşen ve iş yapanlarla ahirette görüşeceğiz,hiçbirine hakkımı helal etmiyorum.Siyasi görüşü farketmez...

69
3
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F B:

Saolsun siyasal islam a devlet kadrolari universiteler ozellikle ust kademe badem biyikli abiler ve bunlarin esleri ve kizlari ile doldu elhamdilillah..

yanıt5
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