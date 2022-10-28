Dev yılanın kadını bütün halde yutması tüyler ürpertmişti! Olayın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı
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Endonezya'da ormanda kauçuk toplamaya giden 56 yaşındaki bir kadın, dev pitonun hedefi olmuştu. Büyük yankı uyandıran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişilerin, kadını yılanın karnından çıkarmaya çalıştığı görülüyor.
Endonezya'nın Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu. Kadından haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler iki günlük aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton buldu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu anlaşıldı.
YILANIN MİDESİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.
CANLI CANLI YUTMUŞ
54 yaşındaki kayıp kadının piton yılanı tarafından canlı canlı yenildiği öğrenildi. Yılanı yakalayan köylüler karnını yardı. Kadının cesedi hiç bozulmamıştı. Henüz sindiremeden kadının cesedini bulan köylüler dehşete düştü. Kadının başı, bedeni, ayakları her şeyi duruyordu. Elde edilen bilgilere göre pitonun kadını yutmasının 2 saat sürdüğü ve kadının o sırada canlı olduğu belirtildi.