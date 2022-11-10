Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dev pitonun karnını açan yılan uzmanları karşılarındaki tablo nedeniyle şaşkın şaşkın birbirlerine baktı

Dünya Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde görev yapan yılan uzmanları, laboratuvarlarına getirilen dev pitonun midesini açtı. İçeride büyük bir canlının olduğunu tahmin eden uzmanlar, karşılarında koca bir timsah bulmaları nedeniyle şaşkın şaşkın birbirlerine baktı.

Dünya genelinde birbirinden zehirli ve ölümcül yılanlar var. Bu yılanlar arasında yer alan piton yılanı ise zehrinden çok, yutma gücü ve saniyeler içerisinde avını öldürmesiyle ünlü.

FLORİDA'DAKİ MERKEZE GÖTÜRDÜLER

ABD'de Florida eyaletinde çalışmalarını yürüten bir grup yılan uzmanı, merkezlerine getirilen yılan üzerinde inceleme yapmaya başladı. Yılan uzmanları karnındaki şişten şüphelendikleri yılanın midesini açmaya karar verdi.

Dev pitonun karnını açan yılan uzmanları karşılarındaki tablo nedeniyle şaşkın şaşkın birbirlerine baktı

KOCA BİR TİMSAH ÇIKTI

Yılanın midesinden koca bir timsah çıkması, araştırmacıları şaşkına çevirdi. İçeride büyük bir yaratıkla karşılaşmayı beklediklerini belirten uzmanlar, bu denli büyük bir timsah çıkmasının ise kendilerine de sürpriz olduğunu dile getirdiler.

Dev pitonun karnını açan yılan uzmanları karşılarındaki tablo nedeniyle şaşkın şaşkın birbirlerine baktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

KARGOCU:

Bu görüntü bana inandırıcı gelmedi.Çünkü görüntülerde yılanın timsahı kuyruğundan başlayarak yutmuş .Oysaki yılanlar avlarını avının baş tarafından başlayarak yutarlar.

Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title