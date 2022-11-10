Dev pitonun karnını açan yılan uzmanları karşılarındaki tablo nedeniyle şaşkın şaşkın birbirlerine baktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde görev yapan yılan uzmanları, laboratuvarlarına getirilen dev pitonun midesini açtı. İçeride büyük bir canlının olduğunu tahmin eden uzmanlar, karşılarında koca bir timsah bulmaları nedeniyle şaşkın şaşkın birbirlerine baktı.

Dünya genelinde birbirinden zehirli ve ölümcül yılanlar var. Bu yılanlar arasında yer alan piton yılanı ise zehrinden çok, yutma gücü ve saniyeler içerisinde avını öldürmesiyle ünlü.

FLORİDA'DAKİ MERKEZE GÖTÜRDÜLER

ABD'de Florida eyaletinde çalışmalarını yürüten bir grup yılan uzmanı, merkezlerine getirilen yılan üzerinde inceleme yapmaya başladı. Yılan uzmanları karnındaki şişten şüphelendikleri yılanın midesini açmaya karar verdi.

KOCA BİR TİMSAH ÇIKTI

Yılanın midesinden koca bir timsah çıkması, araştırmacıları şaşkına çevirdi. İçeride büyük bir yaratıkla karşılaşmayı beklediklerini belirten uzmanlar, bu denli büyük bir timsah çıkmasının ise kendilerine de sürpriz olduğunu dile getirdiler.