Dev Güneş fırtınası 48 saat sonra Dünya'yı vuracak

Nasa ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Güneş'te meydana gelecek bir fırtınanın 48 saat içinde direkt olarak Dünya'yı vuracağı ve GPS ile radyo kesintilerine neden olacağı açıklandı.

GEZEGENİN MANYETİK ALANINA ETKİSİ

Nasa ve NOAA modelleri, Güneş'teki hızlı rüzgar akışının, perşembe günü gezegenimizin manyetik alanına etki etmeden önce önlem almaya yardımcı olacağını tahmin ediyor.

Daily Express'e göre bu durum uydu sistemlerinde dalgalanmalara da neden olabilir.

Uzay hava fizikçisi Tamitha Skov, Twitter'dan uyarıda bulunarak fırtınanın yoğunlaşacağını beklediğini söyledi. Skov'a göre fırtına 14 Nisan'da Dünya'ya çarpacak.

"RADYO VE GPS KULLANICILARI KESİNTİYE UĞRAYABİLİR"

"Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. Radyo kesintisi riski düşük olmaya devam ediyor, ancak amatör radio operatörleri ve GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir. " NASA, G2 sınıfı fırtınanın, Güneşin dış katmanındaki büyük bir plazma salınımı olan koronal kütle atımı (CME) vesilesiyle geleceğini açıkladı.