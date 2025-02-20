Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

İstanbul'da kabus yeni başlıyor! Uzmanlardan yarın için kritik çağrı
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Detroit'te yüzyıllık su borusu patladı, araçlar donan suyun içinde kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Detroit kentinde bir mahallede 1930'larda yapılmış ana su hattı patlamasıyla sokak sular altında kaldı. Sokakta park eden araçlar, hava sıcaklığının da -21'lere kadar düşmesi sonucu donan suyun içinde kaldı.

ABD'nin Detroit kentinde eski ana su hattının patlamasıyla sokağı su bastı. Sokakta park halinde olan araçlar, donan suyun içinde kaldı.

MAHALLEYİ SU BASTI

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinin güneybatısında bir mahallede 1930'larda yapılmış ana su hattı patladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından mahalle su altında kaldı. Hava sıcaklığının da -21'lere kadar düşmesi sonucu sokakları basan su dondu.

ARAÇLAR DONAN SUYUN İÇİNDE KALDI

Sokakta park eden araçların da donan suyun içinde kalmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. 17 Şubat'ta yaşanan olayın ardından belediye görevlilerinin sorunu çözmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Donan suyun içinde kalan araçların görüntüsü sosyal medyada 35 binden fazla kişi tarafından izlendi.

Detroit'te yüzyıllık su borusu patladı, araçlar donan suyun içinde kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
img

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
img

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
img

Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk denenecek
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

rabbim sen nelere kadirsin hikmetinden sual olunmaz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e olay mektup
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.