Detroit'te yüzyıllık su borusu patladı, araçlar donan suyun içinde kaldı

ABD'nin Detroit kentinde eski ana su hattının patlamasıyla sokağı su bastı. Sokakta park halinde olan araçlar, donan suyun içinde kaldı.

MAHALLEYİ SU BASTI

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinin güneybatısında bir mahallede 1930'larda yapılmış ana su hattı patladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından mahalle su altında kaldı. Hava sıcaklığının da -21'lere kadar düşmesi sonucu sokakları basan su dondu.

ARAÇLAR DONAN SUYUN İÇİNDE KALDI

Sokakta park eden araçların da donan suyun içinde kalmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. 17 Şubat'ta yaşanan olayın ardından belediye görevlilerinin sorunu çözmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Donan suyun içinde kalan araçların görüntüsü sosyal medyada 35 binden fazla kişi tarafından izlendi.