Detroit'te yüzyıllık su borusu patladı, araçlar donan suyun içinde kaldı
ABD'nin Detroit kentinde bir mahallede 1930'larda yapılmış ana su hattı patlamasıyla sokak sular altında kaldı. Sokakta park eden araçlar, hava sıcaklığının da -21'lere kadar düşmesi sonucu donan suyun içinde kaldı.
ABD'nin Detroit kentinde eski ana su hattının patlamasıyla sokağı su bastı. Sokakta park halinde olan araçlar, donan suyun içinde kaldı.
MAHALLEYİ SU BASTI
ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinin güneybatısında bir mahallede 1930'larda yapılmış ana su hattı patladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından mahalle su altında kaldı. Hava sıcaklığının da -21'lere kadar düşmesi sonucu sokakları basan su dondu.
ARAÇLAR DONAN SUYUN İÇİNDE KALDI
Sokakta park eden araçların da donan suyun içinde kalmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. 17 Şubat'ta yaşanan olayın ardından belediye görevlilerinin sorunu çözmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Donan suyun içinde kalan araçların görüntüsü sosyal medyada 35 binden fazla kişi tarafından izlendi.