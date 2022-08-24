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Ders için öğrencilerden prezervatif içinde sperm isteyen kadın öğretmene velilerden tepki yağdı

Dünya Haberleri

Ders için öğrencilerden prezervatif içinde sperm isteyen kadın öğretmene velilerden tepki yağdı

Bolivya'daki Juana Azurduy de Padilla okulunda cinsellik eğitmeni olarak görev yapan bir kadın, ders amacıyla erkek öğrencilerinden prezervatif içerisinde sperm istedi. Ancak öğretmenin talebi, velilerden büyük tepki gördü.

Bolivya bir öğretmen, ders amacıyla erkek öğrencilerinden sınıfa kendi spermlerini getirmelerini istedi. Öğrencilerden birinin ailesinin durumu öğrenmesinin ardından ise resmen ortalık karıştı.

YÖNETİME ŞİKAYET ETTİLER

Veliler, öğrencileri mastürbasyon yapmaya teşvik ettiği gerekçesiyle öğretmeni okul yönetimine şikayet etti. Okul yönetimi de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Ders için öğrencilerden prezervatif içinde sperm isteyen kadın öğretmene velilerden tepki yağdı

"DERDİM NE KADAR YAŞAYABİLECEĞİNİ GÖSTERMEKTİ"

María Inés Peredowadlı öğretmen ise velililerin kendisine haksız suçlamada bulunduğu belirterek, "Amacım spermin dışarıda kaç saat yaşadığını onlara canlı olarak göstermekti. Bu yapılanların haksızlık olduğunu düşünüyorum, tek derdim eğitim" ifadelerini kullandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ders Notları Cinsellik Dünya Haberler

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