Fas'ta 2 binden fazla insanın can verdiği depreme düğünde yakalandılar

Fas'ta 2 binden fazla insanın ölümüne neden olan 7 büyüklüğündeki deprem, aynı zamanda büyük bir yıkıma yol açtı. Depreme Marakeş'te bir düğünde yakalanan insanların panikle kaçtığı anlar ise durumun vahametini bir kez daha ortaya koydu.

Fas'ta 2 gün önce meydana gelen 7 şiddetindeki depremde şimdiye kadar 2 bin 497 kişi can verdi, 2 binden fazla insan ise yaralandı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürerken Marakeş'te gerçekleşen bir düğünde depreme yakalanan insanların korku ile salondan kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

ÇIĞLIK ATARAK KAÇTILAR

Bölgeden gelen görüntüler de Fas'ta yaşanan korkunç depremin vahametini ortaya koyuyor. Son videoda ise Marakeş'teki bir düğünde depreme yakalanan insanların çığlıklar atarak panikle kaçıştığı görülüyor.

BİRÇOK KÖY TAMAMEN YOK OLDU

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti. Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti. Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

ÜLKE GENELİNDE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Fas Kralı 6. Muhammed, toplantıda Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi. Öte yandan Fas'ta depremzedeler için ülke çapında kan bağışı kampanyası başlatıldı.