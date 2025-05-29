İHH Antalya Şubesi, Mavi Marmara şehitlerini anmak için denizde Türk ve Filistin bayrakları açtı

ANTALYA'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekmek ve 15 yıl önce Mavi Marmara gemisinde ölenleri anmak için İHH Antalya Şubesi tarafından denizde Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

İHH Antalya Şubesi, 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye Mavi Marmara gemisiyle insani yardım götüren ve İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden 10 kişiyi anmak ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için etkinlik düzenledi. Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelen dernek üyeleri, denizde Türk ve Filistin bayrakları açtı. Sahildekilerin ilgili bakışları arasında bayrakları denizde açan İHH üyeleri, sloganlar atarak, Filistin'e destek mesajları verdi.

Etkinlikte konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, "O günkü mesajımız karadan ve denizden Gazze ve Filistin'in özgürlüğü ve bağımsızlığı noktasında simgesel olarak bir şeyler götürmekti. Bir yıl öncesinden kara konvoyu yapmıştık. Bir yıl sonra da denizden yardım götürmeyi düşündük ama 10 şehit verdik. Bizim bu mücadelemiz, her yıl çok farklı etkinliklerimizle devam etti. 15 yıldan bu yana değişen hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Katliam değil artık soykırım boyutuna ulaştığını görüyoruz. Mavi Marmara gemisi ile Akdeniz'den açılmıştık. Türkiye ve Filistin bayraklarını açarak bağımsızlığın mutlaka geleceğini, bunlardan bir yolun da denizden olacağını, Filistin ve Türkiye kardeşliğini buradan haykırarak dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Bir gün Gazze kurtuluşa erecek, özgürlüğe kavuşacak" dedi.