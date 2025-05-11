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Denizde 55 Gün Sürüklenen Balıkçılar Kurtarıldı

Denizde 55 Gün Sürüklenen Balıkçılar Kurtarıldı
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Peru'dan açılan ve tekne arızası nedeniyle 55 gündür açık denizde sürüklenen beş balıkçı, Ekvador Donanması tarafından kurtarıldı. Balıkçılar, hayatta kalmak için yağmur ve deniz suyu içmek zorunda kaldı.

PERU'dan denize açıldıktan sonra tekneleri arıza yapan ve 55 gündür suda sürüklenen beş balıkçı, başka bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.

Ekvador Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, balıkçılar Peru'nun başkenti Lima'nın güneyindeki Pucusana Körfezi'nden denize açıldıktan iki gün sonra teknelerinde meydana gelen arıza nedeniyle iletişim ve navigasyon sistemleri devre dışı kaldı. Elektrik sistemlerinin çalışmaması sonucu açık denizde sürüklenmeye başlayan balıkçılar, yağmur ve deniz suyu içerek, hayatta kalmaya çalıştı.

Kurtarılan balıkçıların isimleri, Vladimir Gonzalez, Jose Albines, Jose Gabriel Albines ve Jorge Ugarte olarak açıklandı. Balıkçıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yetkililer, balıkçıların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri için yerel ve uluslararası makamlarla koordinasyon sağlandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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