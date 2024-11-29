Deniz altında korkunç olay: Köpek balığı dalgıcın kafasını ısırdı

Maldivlerde yaşanan korkunç olayda, kaplan köpekbalığının bir dalgıca saldırı anı kameralara yansıdı. Başkent Male yakınlarındaki Hulhumale Adası'nda meydana gelen olayda, bir turist ölümden döndü.

Görüntülerde, köpekbalığının dalış noktasında turistin arkasından yaklaşarak başını ısırdığı ve onu sallayarak yutmaya çalıştığı görülüyor. Turist mucizevi bir şekilde kurtuldu ve çaresizce yüzerek uzaklaşmayı başardı.

15 Kasım'da gerçekleşen olayda Çinli turistin hastaneye kaldırıldığı ve çok sayıda dikiş atıldığı bildirildi. Sosyal medyada viral olan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Yetkililere göre, grubun sürat teknesi kullanarak adaya ulaştığı ve köpekbalıklarını çekmek için yasadışı yem kullandığı düşünülüyor. Bölge, köpekbalığı dalışı için popüler bir nokta olmasına rağmen, Maldivler'de köpekbalığı saldırıları nadir görülüyor.

Nisan ayında da benzer bir olay yaşanmış, Noonu Atolü'nde bir turist köpekbalığı saldırısında ağır yaralanmıştı. Lüks bir tatil köyünde kalan turist, masmavi sularda yüzerken köpekbalığının saldırısına uğramış ve uzun bir tedavi süreci geçirmişti.

Son olarak ortaya çıkan başka bir videoda ise bir dalış grubuna yönelik köpekbalığı saldırısı görüntülendi. Köpekbalığı, dalgıçlara art arda saldırarak ciddi yaralanmalara neden oldu.