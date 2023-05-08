Demokratik Kongo'da sel ve toprak kayması: Yaklaşık 400 kişinin cesedi çıplak ellerle çıkartıldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunu geçen hafta iki köyü vuran sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybeden yaklaşık 400 kişinin cesedi çıkartıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunu geçen hafta iki köyü vuran sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybeden yaklaşık 400 kişinin cesedi çıkartıldı.

Yetkililer daha önce geçen Perşembe günkü felakette 200 kişinin öldüğünü söylemişlerdi.

Kivu Gölü'nün kıyısı yakınlarındaki iki köyde insanlar, kayıp yakınlarını bulabilmek için biriken çamuru elleriyle kazdı.

Kongo Kızılhaçı'nın elinde ceset torbaları bulunmuyor.

Bu nedenle çıkartılan cesetler, Güney Kivu bölgesindeki Buşuşu ve Nyamukubi köylerinde battaniyelere sarılıp, üst üste konuldu.

Şu anda felaketteki ölü sayısı resmen 394'e çıktı.

Felakette, suntadan ve demir saçlardan yapılmış evler yok oldu.

Geçen hafta Kivu Gölü'nün karşı yakasında, komşu Ruanda'da yaşanan sel felametinde 130'dan fazla kişi ölmüştü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sel felaketlerinin hızlanan iklim değişikliğinin bir diğer göstergesi olduğunu belirtti.