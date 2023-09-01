Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Protestolarda En Az 43 Kişi Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki protestolara yapılan müdahalede en az 43 kişinin öldüğünü, 56 kişinin yaralandığını açıklayarak endişe duyduğunu ifade etti. Protestolar, BM kurumlarına karşı yapıldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki protestolara yapılan müdahalede en az 43 kişinin öldüğünü, 56 kişinin yaralandığını açıklayarak endişe duyduğunu ifade etti. Protestolar, BM kurumlarına karşı yapıldı.

OHCHR, bugün yaptığı açıklamada Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma'da Çarşamba günü BM kurumlarına karşı düzenlenen gösterilerde, aralarında bir polisin de bulunduğu en az 43 kişinin öldürülmesinden ve 56 kişinin yaralanmasından 'son derece endişe' duyduğunu belirtti. OHCHR, ölü sayısının daha fazla olabileceğine dair bilgi aldığını kaydetti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Gösteriler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'na (MONUSCO), Doğu Afrika Topluluğu Bölgesel Gücü'ne, diğer BM kuruluşlarına ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına karşı düzenlendi.

GÖZALTINDA KADIN VE ÇOCUKLAR VAR

Hükümetin bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı yönündeki açıklamasını not ediyor ve soruşturmanın kapsamlı, etkili ve tarafsız olması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Böyle bir soruşturmanın güvenlik güçlerinin güç kullanımını da kapsamlı bir şekilde incelemesi gerekiyor. İhlallerden sorumlu olanlardan, mensubiyetlerine bakılmaksızın hesap sorulmalıdır. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 222 kişinin gözaltına alındığı bildirildi."

BM'İ PROTESTO EDİYOR OLSALAR BİLE

OHCHR, protestoların BM kurumlarına karşı düzenlenmiş olmasına rağmen gözaltına alınan protestocuların haklarına saygı gösterilmesini istedi. Açıklamada "İnsanların, Birleşmiş Milletler'i ve diğer aktörleri protesto ediyor olsalar bile, kendilerini özgürce ifade etme ve barışçıl bir şekilde toplanma hakları vardır. Yetkililer barışçıl toplanma hakkını kolaylaştırmalıdır" denildi.