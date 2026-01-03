DEAŞ Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeİl Emniyet Müdürlüğü tarafından 30 Aralık 2025 tarihinde eş zamanlı olarak, terör suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin her alanda olduğu gibi terör suçlarıyla mücadele kapsamında da kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.