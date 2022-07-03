Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı! Korkuya kapılan müşteriler kaçacak yer aradı - Haberler

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Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı! Korkuya kapılan müşteriler kaçacak yer aradı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler, kaçışmaya başladı. Saldırganların çevreye rastgele ateş açtığı olayda çok sayıda kişinin vurulduğu öğrenildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki Field's adlı AVM'de silah saldırı düzenledi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler AVM'yi koşarak terk ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU

Polis tarafından yapılan açıklamada, silah saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir AVM'ye silahlı saldırı

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ayrıca, 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını ifade ederek, AVM'de bulunanlardan yerlerinde durmalarını ve polis yardımını beklemelerini tavsiye etti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir AVM'ye silahlı saldırı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir AVM'ye silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı / Dünya

alışveriş Danimarka 3. Sayfa Dünya Haberler

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