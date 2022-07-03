Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı! Korkuya kapılan müşteriler kaçacak yer aradı
İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler, kaçışmaya başladı. Saldırganların çevreye rastgele ateş açtığı olayda çok sayıda kişinin vurulduğu öğrenildi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki Field's adlı AVM'de silah saldırı düzenledi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler AVM'yi koşarak terk ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU
Polis tarafından yapılan açıklamada, silah saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ayrıca, 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını ifade ederek, AVM'de bulunanlardan yerlerinde durmalarını ve polis yardımını beklemelerini tavsiye etti.
İhlas Haber Ajansı / Dünya