Danimarka'da AVM'yi kana bulayan saldırganına 24 gün hapis cezası verildi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı. Polis tarafından yakalanan saldırgan, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki Field's AVM'de dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. GÖZALTINA ALINDI Polis, saldırıda biri Rus 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise ağır yaralandığı belirtirken, 22 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığını bildirdi. 24 GÜN KOĞUŞTA TUTULACAK Saldırganın, sorguya alınmasının ardından akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine yetkililer, gencin 24 gün boyunca kapalı bir koğuşta gözaltında tutulacağını söyledi. "TERÖR EYLEMİ DEĞİL" Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırının mevcut kanıtlara dayanarak bir terör eylemi olarak görülemeyeceğini ve zanlının başkalarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir belirtinin olmadığını bildirdi. İhlas Haber Ajansı / Dünya alışveriş Danimarka 3. Sayfa Dünya Haberler

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