Danimarka'da Yolcu Treni Kazası: 1 Ölü, 27 Yaralı

Danimarka'da Yolcu Treni Kazası: 1 Ölü, 27 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka'nın güneyinde yolcu treninin tarım atığı taşıyan bir tankerle çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Başbakan Frederiksen, kazadan etkilenenlere destek dileğinde bulundu.

DANİMARKA'nın güneyinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Danimarka'nın güneyinde bir yolcu treninin tarım atığı taşıyan bir tankerle çarpışması sonucu tren raydan çıktı. Kazada 60 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği, 27 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Polis, kazanın Almanya sınırına yakın Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında meydana geldiğini açıkladı. Trende 106 kişinin bulunduğu ve yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Düşüncelerim yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla ve şu anda kazadan etkilenen herkesle birlikte. Herkesin en iyi şekilde yardım ve destek almasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ulusal demiryolu işletmesi DSB, hattın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu

İşte kıt kanaat geçinen emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme

Savcılık harekete geçti: Baba-kız arasında silah krizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.