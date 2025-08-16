Danimarka'da Yolcu Treni Kazası: 1 Ölü, 27 Yaralı

DANİMARKA'nın güneyinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Danimarka'nın güneyinde bir yolcu treninin tarım atığı taşıyan bir tankerle çarpışması sonucu tren raydan çıktı. Kazada 60 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği, 27 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Polis, kazanın Almanya sınırına yakın Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında meydana geldiğini açıkladı. Trende 106 kişinin bulunduğu ve yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Düşüncelerim yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla ve şu anda kazadan etkilenen herkesle birlikte. Herkesin en iyi şekilde yardım ve destek almasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ulusal demiryolu işletmesi DSB, hattın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.