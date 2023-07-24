Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir hafta içinde ikinci kez Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ateşe verildi. Danimarka'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun provokatif eylemleri devam ediyor.

- Danimarka'da 1 hafta içinde ikinci kez Kur'an-ı Kerim yakıldı

KOPENHAG - Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir hafta içinde ikinci kez Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ateşe verildi.

Danimarka'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun provokatif eylemleri devam ediyor. Danimarkalı Vatanseverler'den iki kişi, başkent Kopenhag'da bir hafta içinde ikinci kez Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Irak bayrağını yere sererek saygısızlık yapan grup üyeleri, provokatif eylemlerini aynı zamanda kayda aldı. Grup üyelerinin küstah eylemleri sırasında çelik yelek giydikleri görüldü.

Irak'tan sert tepki

Provokatif eylemi kınayan Irak Dışişleri Bakanlığı, "Aşırılık ve nefretin bulaşmasına neden olan bu gibi eylemler, barışçıl yaşam için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Avrupa Birliği ülkelerini özgürlük ve gösteri hakkının yeniden gözden geçirilmesine çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Danimarka diplomatik personeli Irak'ı terk etti

Irak Dışişleri Bakanlığı, Danimarkalı diplomatik personelin Irak'ı terk ettiğini duyurdu. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan açıklamada, Danimarka diplomatik personelinin 2 gün önce başkent Bağdat'ı terk ettiğini söyledi.

Grup daha önce de benzer provokatif eylemlerde bulunmuştu

Aşırı sağcı grup, geçtiğimiz hafta da Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermiş ve üzerine basmıştı. Grup, daha önce ise Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Irak'taki Danimarka ve İsveç büyükelçilikleri hedef alınmıştı

Danimarka'da 22 Temmuz'da Danimarkalı Vatanseverler'in benzer bir provokatif eylemi sonrası yüzlerce Iraklı, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Danimarka Büyükelçiliğine yürümüştü. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın ilk gününde ise İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Irak uyruklu Salvam Momika'nın Irak'ın İsveç Büyükelçiliği binası önünde Kur'an-ı Kerim ile Irak bayrağını yakma eylemi izni aldığını açıklaması sonrası yüzlerce Sadr Grubu yanlısı İsveç Büyükelçiliği binasını basarak ateşe vermişti. Irak hükümeti, Kur'an-ı Kerim ile Irak bayrağının yakılmasına izin veren İsveç ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, İsveç Büyükelçisi Jessica Svrdström'ün Irak'ı terk etmesini istemiş ve İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Irak Maslahatgüzarı Bivam Casim İbrahim'in çekilmesi talimatını vermişti. Büyükelçiliğe yönelik saldırıya katıldığı tespit edilen 20 kişi ise polis tarafından tutuklanmıştı.