Haberler

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Grönland'a gidiyor

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Grönland'a gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile görüşmek üzere Grönland'ın başkenti Nuuk'a gitmesi bekleniyor. Bu yolculuk öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya geldi.

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen'in, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile bir araya gelmek üzere Grönland'ın başkenti Nuuk'a gideceği bildirildi.

Danimarka Başbakanlık Ofisi'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başbakan Mette Frederiksen, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile görüşmek üzere bugün Brüksel'den Nuuk'a hareket ediyor" ifadelerine yer verildi.

FREDERIKSEN, NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE İLE BİR ARAYA GELDİ

AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan Frederiksen, Grönland yolculuğu öncesinde bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Rutte ile görüşmesinin ardından Arktik bölgesinin güvenliğine dikkat çeken Frederiksen, "NATO'nun Arktik'teki faaliyetlerini artırması gerektiği konusunda hemfikiriz. Arktik'teki savunma ve güvenlik, tüm ittifakı ilgilendiren bir meseledir" dedi.

Rutte ise görüşmeye ilişkin paylaşımında, Frederiksen ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Rutte, "NATO'nun tamamının emniyette ve güvende olmasını sağlamak için birlikte çalışıyoruz. Arktik'teki caydırıcılık ve savunmayı artırmak için iş birliğimizi daha da geliştireceğiz. Danimarka ortak güvenliğimize güçlü katkılar sunmaya devam ediyor ve daha fazlasını yapmak için yatırımlarını artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

Apar topar gözaltına alınan Acun'un ortağı için karar
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Bakan Tekin görmesin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor