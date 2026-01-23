Danimarka Başbakanı Frederiksen, Grönland'a gidiyor

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen'in, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile bir araya gelmek üzere Grönland'ın başkenti Nuuk'a gideceği bildirildi.

Danimarka Başbakanlık Ofisi'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başbakan Mette Frederiksen, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile görüşmek üzere bugün Brüksel'den Nuuk'a hareket ediyor" ifadelerine yer verildi.

FREDERIKSEN, NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE İLE BİR ARAYA GELDİ

AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan Frederiksen, Grönland yolculuğu öncesinde bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Rutte ile görüşmesinin ardından Arktik bölgesinin güvenliğine dikkat çeken Frederiksen, "NATO'nun Arktik'teki faaliyetlerini artırması gerektiği konusunda hemfikiriz. Arktik'teki savunma ve güvenlik, tüm ittifakı ilgilendiren bir meseledir" dedi.

Rutte ise görüşmeye ilişkin paylaşımında, Frederiksen ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Rutte, "NATO'nun tamamının emniyette ve güvende olmasını sağlamak için birlikte çalışıyoruz. Arktik'teki caydırıcılık ve savunmayı artırmak için iş birliğimizi daha da geliştireceğiz. Danimarka ortak güvenliğimize güçlü katkılar sunmaya devam ediyor ve daha fazlasını yapmak için yatırımlarını artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.