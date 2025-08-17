Danimarka Başbakanı Frederiksen: 'Netanyahu bir problem haline geldi'

Danimarka Başbakanı Frederiksen: 'Netanyahu bir problem haline geldi'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. AB dönem başkanlığı sırasında İsrail'e yönelik baskıların artırılacağını belirten Frederiksen, Netanyahu'nun sorun yarattığını ifade etti.

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, "Netanyahu bir problem haline geldi" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Danimarka'nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koltuğuna sahip olmaya devam ettiği dönemde İsrail'e yönelik baskıların artırılmasına ilişkin çaba sarf edeceğini vurgulayan Frederiksen, İsrail'in Netanyahu olmadan daha iyi bir konumda olacağını belirtti. Frederiksen, "Netanyahu bir problem haline geldi" ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına aykırı davrandığını vurgulayan Frederiksen, "İsrail'e uygulanan baskıları artırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık" dedi.

Gazze'deki son duruma ilişkin de konuşan Frederiksen, İsrail'in devam eden saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmasını, "Korkunç ve tam bir felaket" olarak değerlendirdi.

Frederiksen, Danimarka'nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına ortak olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas'ı ödüllendirmek istemiyor" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu

AK Parti'ye neden geçti? Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi

Şehir felaketi yaşıyor! Alevler rüzgarla bir ilçeden diğerine sıçradı
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.