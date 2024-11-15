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Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi

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Filipinler'de bir damat, düğün töreninde gelinin boynuna 1 milyon peso (17 bin dolar) değerinde banknotlardan oluşan kolye taktı. 'Para dansı' olarak bilinen bu yerel gelenek, çiftlerin ilk dansları sırasında gerçekleştiriliyor. Çifte maddi destek sağlama amacı taşıyan bu uygulama, sosyal medyada 41,2 milyon izlenme aldı. Dünya genelinde şaşkınlık yaratan görüntüler, 4,8 milyon beğeni topladı.

Filipinler'de gerçekleşen bir düğünde, damadın geline taktığı ilginç para kolyesi sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde, damadın bavuldan çıkardığı halı uzunluğundaki banknotları gelinin boynuna taktığı anlar yer alıyor.

1 milyon Filipin pesosu (yaklaşık 17 bin dolar) değerindeki banknot dizisi, düğünün en dikkat çeken anlarından biri oldu. Video, sosyal medyada 41,2 milyon izlenme ve 4,8 milyon beğeni alarak büyük ilgi gördü.

Filipin kültüründe "para dansı" olarak bilinen bu gelenek, yeni evli çiftlerin düğün töreninde ilk dansları sırasında gerçekleştiriliyor. Gelenekte çiftler farklı yöntemler uygulayabiliyor. Bazı düğünlerde aile üyeleri dans eden çiftin üzerine para iliştirirken, bazılarında ise bu örnekte olduğu gibi daha gösterişli sunumlar tercih ediliyor.

Dünya genelinde şaşkınlıkla karşılanan bu gelenek, Filipinler'de evli çiftlere maddi destek sağlamanın geleneksel bir yolu olarak görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle para kolyesinin uzunluğu ve miktarı konusunda çok sayıda yorum yaptı.

Uzmanlar, bu tür geleneklerin her kültürde farklı şekillerde uygulanabildiğini, Filipinler'deki para dansının da yerel kültürün önemli bir parçası olduğunu belirtiyor.

Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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