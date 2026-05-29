ABD'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama: 3 ölü, 5 yaralı

ABD'nin Texas eyaletindeki Dallas kentinde bir apartmanda doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamaya bir inşaat ekibinin gaz borusuna zarar vermesinin yol açtığı belirtildi.

Dallas'ın Oak Cliff bölgesindeki bir apartmanda dün yerel saatle öğleden sonra doğal gaz sızıntısı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine giderken binada patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında bina büyük ölçüde tahrip oldu. Dallas İtfaiyesi yetkilileri, enkazda yapılan aramalarda iki kadın ve bir çocuğun cesedinin bulunduğunu açıkladı. Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Enkazdaki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketi, patlamaya bölgede çalışan bağımsız bir inşaat ekibinin doğal gaz borusuna zarar vermesinin neden olduğunu bildirdi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) olayı soruşturmak için bölgeye bir ekip gönderdiği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

