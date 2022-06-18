Gece kulübünde skandal olay! Uluorta iç çamaşırını çıkarınca mekanı polis bastı

Dünya genelinde son dönemde art arda yaşanan olaylar, insanların ağzını açık bırakmaya devam ediyor. Duyanları hayrete düşüren bir olay ise İngiltere'de yaşandı.

BİR ANDA İÇ ÇAMAŞIRINI ÇIKARDI

Essex şehrindeki bir gece kulübünde yaşanan ilginç bir olay sosyal medya kısa sürede popüler olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın gece kulübünün ortasında bir anda iç çamaşırını çıkarttı. Arkadaş grubuyla iddiaya giren bir adamın üzerine oturan kadın dans etti. Ancak grubun eğlencesi kısa sürdü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde gece kulübündeki müşterilerin eğlencesi güvenlik görevlisi ve polis memurlarının mekana gelmesiyle bir anda yarıda kesildi. Kadın aceleyle iç çamaşırını yukarı çekerken o anlar sosyal medyadan tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları yaşanan olaylara tepki göstererek "Bu kadarına pes" yorumunu yaptı.

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