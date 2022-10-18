Dağcı, kendisine saldıran ayıyı tekme tokat dövdü
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Japonya'da bir dağcı, kendisine saldıran ayıyı tekme tokat dövdü. Dağcının ayıyı etkisiz hale getirdiği anlar 1 milyondan fazla izlendi.
Japonya'nın Chichibu şehrindeki Futago dağına tırmanan dağcı, kendisine saldıran ayıyı etkisiz hale getirdi.
Dağcı, üzerine doğru koşarak inen ayıyı görünce paniğe kapıldı. Çığlıklar atmaya başlayan dağcı, ayıyı ittikten sonra kendisine yönelen ayıyı tekme tokat darp etti.
Hayati tehlikeye girdiğini düşünen dağcı, ayıyı korkutmak için uzun süre bağırdı. Nefes nefese kalan dağcı, o anları kafa kamerasıyla kaydetti.
Görüntüler kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.