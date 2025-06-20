BAE'nin 'Ulusun Annesi' Sergisi Ankara'da Açıldı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Ulusun Annesi' dijital sergisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde dün açılan dijital sergide, 'Ulusun Annesi' unvanıyla tanınan BAE Kadınlar Birliği Başkanı, Yüksek Anne ve Çocuk Konseyi Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Yüksek Başkanı Şeyha Fatima Bint Mubarak'ın hayatından kesitler sunuluyor. Ayrıca Şeyha Fatıma'nın kadınların güçlendirilmesi, aile ve toplum gelişiminin desteklenmesi konularındaki öncü rolünü ve yerel ile uluslararası düzeyde insani girişimlere yaptığı katkıları gösteriliyor. Serginin açılışına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Saeed Thani Al Dhaheri, BAE İçişleri Bakanlığı temsilcileri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, milletvekilleri ve bakan eşleri ile üst düzey yetkililer katıldı.

'GURUR DUYUYORUZ'

Bakan Göktaş, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yaptığı konuşmada, serginin önemine dikkat çekerek, Ulusun annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak hem ülkesinde hem uluslararası boyutta kadınları, kız çocuklarını ve aileyi güçlendirmeye yönelik ve insani yardım adına pek çok çalışmaya öncülük etmiştir dedi. Serginin daha önce New York ve Moskova'da düzenlendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, Ankara'da milletin evinde, milletin kütüphanesinde bu sergiyi açmamız bizler için mutluluk kaynağı. Aynı zamanda iki dost ve kardeş ülkenin dostluğunun da bir simgesi. Geçtiğimiz ay Şeyha Fatima Bint Mubarak ülkemizi ziyaret etti. Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'la birlikte hem bu konuları ele aldı, aynı zamanda insani yardım, kadınlar ve kız çocukları konusunda çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiler. Bizler iki ülke arasındaki bu dostluğun kardeşliğin artarak devam etmesinden gurur duyuyoruz diye konuştu. Bakan Göktaş, kadınlara ve kız çocuklarına verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ve Şeyha Fatima Bint Mubarak'e teşekkürlerini iletti. Daha sonra Bakan Göktaş ve katılımcılara müzik dinletisinin sunulduğu sergi alanında kahve ve hurma ikram edildi.