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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43’üncü kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek resmi törenlere katılmak üzere KKTC’ye gitti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek resmi törenlere katılmak üzere KKTC'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 43'üncü yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen KKTC'deyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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