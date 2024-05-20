Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopterin çevresinde kaydedilen bir görüntü suikast iddialarını güçlendirdi. Drone ile kaydedilen görüntülerde bir kişinin helikopter enkazı çevresinde hareket ettiği görülürken Fransız televizyonları düşen helikopterin pilotu Eli Kopter'in Mossad ajanı olduğunu iddia etti.
Azerbaycan ziyareti dönüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde hayatını kaybettiği belirlenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
HIZLI ADIMLARLA BÖLGEDEN UZAKLAŞTI
Helikopter enkazının yerini tespit etmek için gönderilen drone ile kaydedilen görüntülerde kazanın oluştuğu bölgeden hızlı adımlarla bir kişinin uzaklaştığı görüldü.
FRANSIZ TELEVİZYONUNDAN OLAY İDDİA
Servis edilen videodaki hareketlilik suikast iddialarına neden olurken, Fransız televizyonu Kanal I24'ün canlı yayında verdiği bir detay ses getirdi.
"PİLOT MOSSAD AJANI"
Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin pilotu Eli Kopter'in Mossad ajanı olduğunu öne süren Fransız kanalı, olayın arkasında İsrail'in olduğunu ima etti.