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Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopterin çevresinde kaydedilen bir görüntü suikast iddialarını güçlendirdi. Drone ile kaydedilen görüntülerde bir kişinin helikopter enkazı çevresinde hareket ettiği görülürken Fransız televizyonları düşen helikopterin pilotu Eli Kopter'in Mossad ajanı olduğunu iddia etti.

Azerbaycan ziyareti dönüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde hayatını kaybettiği belirlenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

HIZLI ADIMLARLA BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Helikopter enkazının yerini tespit etmek için gönderilen drone ile kaydedilen görüntülerde kazanın oluştuğu bölgeden hızlı adımlarla bir kişinin uzaklaştığı görüldü.

FRANSIZ TELEVİZYONUNDAN OLAY İDDİA

Servis edilen videodaki hareketlilik suikast iddialarına neden olurken, Fransız televizyonu Kanal I24'ün canlı yayında verdiği bir detay ses getirdi.

"PİLOT MOSSAD AJANI"

Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin pilotu Eli Kopter'in Mossad ajanı olduğunu öne süren Fransız kanalı, olayın arkasında İsrail'in olduğunu ima etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Hüseyin Emir Abdullahiyan İbrahim Reisi Helikopter Mossad Pilot İran Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Ömer Mayda:

Tabiki de suikast, ABD'nin bir süper güç olduğunu ve istediğini yapabileceğini unuttunuz sanırım.

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